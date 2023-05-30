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МВФ надасть Україні другий транш в $900 млн

30 травня 2023, 18:31
МВФ надасть Україні другий транш в $900 млн
Фото: sweetcrudereports.com
Місія фонду завершилася успішно і Україна пройшла перший перегляд 4-ри річної програми МВФ.

Таку заяву зробив голова місії Міжнародного Валютного Фонду Гевін Грей.

Про це йдеться на сайті МВФ.

"Я радий повідомити, що представники МВФ та української влади досягнули угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми EFF. Цю угоду ще має погодити правління МВФ, відповідний розгляд відбудеться у найближчі тижні", – сказав голова місії. 

ГРей додав, що Україна досягла сильного результату у виконанні вимог програми і виконала усі структурні маяки, передбачені до кінця травня цього року.

Успішний перегляд програми дозволить Україні залучити другий транш кредиту МВФ на суму $900 млн. Загальний обсяг програми МВФ складає $15,6 млрд, з яких Україна вже залучила 2,7 у вигляді першого траншу.

МВФтраншУкраїна

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