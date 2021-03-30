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МВФ не радить Україні повертатися до контролю над цінами на газ

Цей інструмент підтримки існує у формі програми субсидій домогосподарствам
Повернення до контролю над цінами на газ є не лише вкрай неефективним способом субсидування домогосподарств, але й призводить до зловживання ресурсами через корупцію і стримування впровадження енергоефективності.
МВФ не радить Україні повертатися до контролю над цінами на газ Фото: з вільних джерел

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман, пише "Економічна правда".

"Існує - і буде існувати - значна частина українського населення, яка не може покрити витрати на газ, тепло, гарячу воду і електроенергію. Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства - ідентифікувати їх і надати їм фінансову підтримку через бюджет, щоб вони могли оплатити власні комунальні рахунки", - зазначив Люнгман.

Він уточнив, що цей інструмент підтримки існує у формі програми субсидій домогосподарствам.

"Ми підтримуємо цю програму", - додав він.

За його словами, інше питання є структурним - який найбільш ефективний спосіб організації газового ринку.

"Починаючи з 2015 року, здійснюються комплексні зусилля для переходу до відкритого і конкурентоспроможного ринку газу як на оптовому, так і на роздрібному рівні. Досягнуто значного прогресу, але цілком функціональний ринок побутового газу ще не створений. Надання домогосподарствам вибору між широким асортиментом продуктів, включаючи контракти з фіксованою ціною, є одним з багатьох необхідних заходів", - сказав Люнгман.

Голова представництва МВФ в Україні заявив, що фінансові дисбаланси в електроенергетичному секторі викликають занепокоєння.

За його словами, існує нагальна потреба у визначенні додаткових фінансових ресурсів для електроенергетичного сектора.

"Важливою частиною цього є мобілізація фактичних джерел доходів. Просто запозичити більше не є життєздатним рішенням поточного дисбалансу", - підкреслив Люнгман.

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30 03 2021 14:33
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