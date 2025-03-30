МВФ оновив свій негативний прогноз щодо закінчення війни в Україні

Фахівці фонду наголошують, що Україна потребує подальшої міжнародної фінансової та військової підтримки

Оновлений прогноз МВФ (Міжнародний валютний фонд) передбачає, що військові дії в Україні можуть завершитися до кінця 2025 року, але економічна ситуація України залишається складною та залежною від міжнародної допомоги. Водночас негативний сценарій передбачає затяжну війну до 2026 року, що ще більше ускладнить фінансову стабільність країни.

Про це йдеться в опублікованому звіті МВФ.

"Хоча ризики залишаються винятково високими, базовий сценарій, як і раніше, передбачає, що війна завершиться в останні місяці цього року", – вважають аналітики.

МВФ переглянув прогноз економічного зростання України, знизивши очікувані показники на 2025 рік на 0,5 відсоткових пунктів, а на 2026 рік – на 0,8 пункту. Основними факторами такого погіршення є тривалі військові дії, значні атаки на газову інфраструктуру, закриття стратегічно важливої шахти у Покровську та зменшення експорту сталі.

Голова МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що попри війну українська економіка залишається стійкою, однак її відновлення значною мірою залежить від міжнародної допомоги. Вона наголосила, що макроекономічна стабільність зберігається завдяки ефективному управлінню фінансами та зовнішній підтримці партнерів. МВФ розглядає три основні сценарії розвитку ситуації: