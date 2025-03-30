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МВФ оновив свій негативний прогноз щодо закінчення війни в Україні

30 березня 2025, 13:45
МВФ оновив свій негативний прогноз щодо закінчення війни в Україні
Фото: з вільних джерел
Фахівці фонду наголошують, що Україна потребує подальшої міжнародної фінансової та військової підтримки

Оновлений прогноз МВФ (Міжнародний валютний фонд) передбачає, що військові дії в Україні можуть завершитися до кінця 2025 року, але економічна ситуація України залишається складною та залежною від міжнародної допомоги. Водночас негативний сценарій передбачає затяжну війну до 2026 року, що ще більше ускладнить фінансову стабільність країни.

Про це йдеться в опублікованому звіті МВФ.
 
"Хоча ризики залишаються винятково високими, базовий сценарій, як і раніше, передбачає, що війна завершиться в останні місяці цього року", – вважають аналітики.
 
МВФ переглянув прогноз економічного зростання України, знизивши очікувані показники на 2025 рік на 0,5 відсоткових пунктів, а на 2026 рік – на 0,8 пункту. Основними факторами такого погіршення є тривалі військові дії, значні атаки на газову інфраструктуру, закриття стратегічно важливої шахти у Покровську та зменшення експорту сталі.
 
Голова МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що попри війну українська економіка залишається стійкою, однак її відновлення значною мірою залежить від міжнародної допомоги. Вона наголосила, що макроекономічна стабільність зберігається завдяки ефективному управлінню фінансами та зовнішній підтримці партнерів. МВФ розглядає три основні сценарії розвитку ситуації:
  • позитивний сценарій – бойові дії завершуються раніше базового прогнозу, що сприяє швидшому економічному відновленню та поверненню біженців;
  • базовий сценарій – війна триває до кінця 2025 року, а економічне зростання відновлюється поступово;
  • негативний сценарій – бойові дії затягуються до середини 2026 року, що спричиняє падіння ВВП, подальше зниження експорту та посилення фінансової нестабільності.

За даними МВФ, у разі реалізації негативного сценарію сукупний дефіцит фінансування до 2027 року зросте до 162,9 млрд доларів, що на 14,1 млрд доларів більше, ніж у базовому прогнозі. Це може призвести до нових викликів у сфері державних фінансів і валютної політики України.

 
Крім того, у МВФ звернули увагу на внутрішньополітичні виклики. Досягнення внутрішньої згоди щодо важливих реформ стає дедалі складнішим завданням, а рівень суспільного та політичного консенсусу може вплинути на ефективність реалізації програм міжнародної підтримки.

 

МВФвійна в Україніросія окупанти

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