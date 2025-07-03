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МВФ озвучив реформи, на яких має зосередитися Україна

03 липня 2025, 20:51
МВФ озвучив реформи, на яких має зосередитися Україна
Фото: з вільних джерел
Представниця фонду Джулія Козак також наголосила на необхідності завершення реструктуризації боргу.
Міжнародний валютний фонд закликав Україну зосередитися на реформах податкової та митної системи, зменшенні податкових ухилень та гармонізації законодавства зі стандартами ЄС для відновлення фіскальної стійкості та економічного зростання.
 
Про це повідомила директорка Департаменту комунікацій МВФ Джулія Козак, передає "Укрінформ".
 
За словами Козак, до пріоритетних заходів належать модернізація податкової й митної систем (включаючи призначення голови митниці), боротьба з ухиленням від сплати податків та законодавче наближення до стандартів ЄС.
 
дея цього пакета реформ полягає в тому, що ці реформи, в поєднанні з покращенням систем управління державними інвестиціями, підготовкою середньострокового бюджету та управлінням фіскальними ризиками, матимуть вирішальне значення для підтримки економічного зростання в Україні та залучення інвестицій у середньостроковій перспективі", — зазначила представниця МВФ.
 
Вона також наголосила на необхідності завершення реструктуризації боргу відповідно до умов програми співпраці з Фондом та на важливості мобілізації внутрішніх доходів для відновлення боргової стійкості.
 
Козак відзначила, що попри війну Україні вдалося зберегти макроекономічну стабільність, але ризики залишаються високими.

 

МВФвійна в Україніросія окупанти

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