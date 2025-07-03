МВФ озвучив реформи, на яких має зосередитися Україна

Міжнародний валютний фонд закликав Україну зосередитися на реформах податкової та митної системи, зменшенні податкових ухилень та гармонізації законодавства зі стандартами ЄС для відновлення фіскальної стійкості та економічного зростання.

За словами Козак, до пріоритетних заходів належать модернізація податкової й митної систем (включаючи призначення голови митниці), боротьба з ухиленням від сплати податків та законодавче наближення до стандартів ЄС.

"Ідея цього пакета реформ полягає в тому, що ці реформи, в поєднанні з покращенням систем управління державними інвестиціями, підготовкою середньострокового бюджету та управлінням фіскальними ризиками, матимуть вирішальне значення для підтримки економічного зростання в Україні та залучення інвестицій у середньостроковій перспективі", — зазначила представниця МВФ.