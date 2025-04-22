Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2025 році до 2,8%. Це на 0,5% нижче, ніж прогнозували ще в січні.

За даними фонду, погіршення прогнозів спричило запровадження нових тарифів американським президентом Дональдом Трампом.

"Ми очікуємо, що різке підвищення тарифів 2 квітня та невизначеність призведуть до значного уповільнення глобального зростання в найближчій перспективі", – йдеться у звіті World Economic Outlook.

МВФ заявив, що, незважаючи на те, що прогнози були підготовлені на основі поточної торгової політики, "посилення ризиків зниження домінує в перспективі".

На думку фахівців МВФ, постраждає кожна велика економіка, причому очікується, що показник Великобританії цього року зросте на 1,1% проти 1,6%, прогнозованих у січні. Щодо Штатів прогнозують погіршення: із 2,7% до 1,8%.

На початку свого весняного засідання МВФ заявив, що навіть після "паузи" Трампа, який призупинив каральні "взаємні мита" для низки країн, торгові бар’єри були на найвищому рівні за століття.

Враховуючи відсутність ясності щодо майбутнього напрямку політики, передбачається, що компанії в усьому світі, ймовірно, відреагують скороченням витрат. Так само фінансові установи переоцінять свої кредитні пропозиції для бізнесу.

У звіті сказано, що економіки, які розвиваються, можуть постраждати особливо сильно, оскільки "несприятливі глобальні фінансові умови" ускладнюють їм обслуговування своїх боргів. Це ситуація, яка може погіршитися через скорочення допомоги за кордоном.