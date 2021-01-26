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МВФ покращив прогноз відновлення світової економіки після коронакризи

Прогноз характеризується значною невизначеністю, оскільки зокрема повільне поширення вакцин та мутації вірусу можуть погіршити результати
Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%, що на 0,3 в.п. вище жовтневого прогнозу.
МВФ покращив прогноз відновлення світової економіки після коронакризи Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це йдеться в доповіді "Перспективи розвитку світової економіки" (World Economic Outlook) за січень 2021 року.

"Після серйозної рецесії у 2020 році ми прогнозуємо зростання світової економіки на 5,5% у 2021 році і 4,2% в наступному році. Показник 2021 року на 0,3 в.п. вище нашого жовтневого прогнозу. І це відображає позитивний ефект від успіху вакцини, який ми спостерігали до кінця минулого року, і додаткову політичну підтримку, яка була надана в деяких країнах. Але це було частково компенсовано відновленням поширення вірусу в декількох країнах і впровадженими заходами стримування, які чинять негативний вплив на економічну активність", - сказала головний економіст МВФ Гіта Гопінат.

Водночас вона попередила, що даний прогноз характеризується значною невизначеністю, оскільки зокрема повільне поширення вакцин та мутації вірусу можуть погіршити результати.

Нагадаємо, що через коронавірус у 170 країнах впаде рівень життя

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26 01 2021 15:15
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