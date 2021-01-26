МВФ покращив прогноз відновлення світової економіки після коронакризи

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%, що на 0,3 в.п. вище жовтневого прогнозу.

Як передає "Укрінформ", про це йдеться в доповіді "Перспективи розвитку світової економіки" (World Economic Outlook) за січень 2021 року.

"Після серйозної рецесії у 2020 році ми прогнозуємо зростання світової економіки на 5,5% у 2021 році і 4,2% в наступному році. Показник 2021 року на 0,3 в.п. вище нашого жовтневого прогнозу. І це відображає позитивний ефект від успіху вакцини, який ми спостерігали до кінця минулого року, і додаткову політичну підтримку, яка була надана в деяких країнах. Але це було частково компенсовано відновленням поширення вірусу в декількох країнах і впровадженими заходами стримування, які чинять негативний вплив на економічну активність", - сказала головний економіст МВФ Гіта Гопінат.

Водночас вона попередила, що даний прогноз характеризується значною невизначеністю, оскільки зокрема повільне поширення вакцин та мутації вірусу можуть погіршити результати.

Нагадаємо, що через коронавірус у 170 країнах впаде рівень життя