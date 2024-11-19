МВФ попередньо погодив надання Україні ще $1,1 млрд. Однак, є умови

Повинен набути чинності закон про підвищення податків, а також треба призначити голів БЕБ і ДМС.

Міжнародний валютний фонд і українська влада досягли угоди щодо шостого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF). За умови схвалення Виконавчою радою МВФ Україна отримає ще $1,1 млрд, а загальні виплати за програмою сягнуть 9,8 мільярдів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

За оцінкою МВФ, Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець вересня. Також вдалося досягти домовленостей щодо низки реформ, які потрібні для макрофінансової стабільності під час війни.

Важливо, що для схвалення надання цих 1,1 млрд є умови. Зокрема, набуття чинності законопроєкту про підвищення податків, який лежить без підпису президента.

"Прийняття податкового пакету є обов’язковою вимогою для перегляду та допоможе забезпечити наявність ресурсів уряду, необхідних для задоволення критичних потреб у витратах. Фінансування цього дефіциту вимагатиме значної зовнішньої підтримки, зокрема з боку надзвичайно важливої ініціативи G7 ERA, завершення якої має вирішальне значення для підтримки макроекономічної стабільності. Ризики для бюджету залишаються високими, і органи влади повинні продовжувати бути готовими реагувати на фіскальні шоки компенсуючими заходами, зокрема широкомасштабними, тривалими та ефективними заходами надходження доходів, такими як підвищення основної ставки ПДВ", – ідеться в заяві очільника команди МВФ Гевіна Грея.