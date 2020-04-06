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МВФ повинен схвалити транш для України 9 червня
Фото: rian.com.ua
Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду із затвердження нової програми фінансування stand-by для України заплановано на 9 червня.
Про це написав представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в Facebook, зазначає "Економічна правда".
На засіданні також буде дана оцінка попередній програмі EFF, відкритій в 2015 році.
Нагадаємо, що МВФ попередньо погодив новий кредит на $5 млрд для України
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