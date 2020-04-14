БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИРівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% - з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МВФ прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7%
Про це йдеться в Огляді світової економіки, який МВФ презентував 14 квітня
Фото: dsnews.ua
Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%, повідомляє "Економічна правда".
Про це йдеться в Огляді світової економіки, який МВФ презентував 14 квітня.
Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% - з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.
При цьому, за прогнозами МВФ, безробіття у 2020 році має зрости до 10,1%. У 2021 році рівень безробіття прогнозують дещо нижчим - 9,3%.
Зазначимо, що Фонд зробив прогноз лише на 2 роки - це пов'язують з невизначеністю, яка панує у світі через поширення коронавірусу.
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