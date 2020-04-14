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МВФ прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7%

Про це йдеться в Огляді світової економіки, який МВФ презентував 14 квітня
Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% - з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.
МВФ прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% Фото: dsnews.ua

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%, повідомляє "Економічна правда".

Про це йдеться в Огляді світової економіки, який МВФ презентував 14 квітня.

Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% - з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році. 

При цьому, за прогнозами МВФ, безробіття у 2020 році має зрости до 10,1%. У 2021 році рівень безробіття прогнозують дещо нижчим - 9,3%.

Зазначимо, що Фонд зробив прогноз лише на 2 роки - це пов'язують з невизначеністю, яка панує у світі через поширення коронавірусу.

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14 04 2020 17:00
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