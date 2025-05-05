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БІЗНЕС & ФІНАНСИ

МВФ пропонує Україні збільшити податки для наповнення бюджету

05 травня 2025, 13:58
МВФ пропонує Україні збільшити податки для наповнення бюджету
Фото: Google
Однією з ключових тем було збільшення самодостатності України у фінансуванні держбюджету на 2026 рік.

Представники МВФ рекомендували Україні для збільшення надходжень до бюджету з 2026 року підвищити податки – зокрема, податок на додану вартість (ПДВ), а також перейти на прогресивну шкалу оподаткування, яка передбачає вищі ставки для осіб із високими доходами.

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на посадовців, долучених до дискусій МВФ та Світового банку Spring Meetings, які проводилися у Вашингтоні.

Однією з ключових тем було збільшення самодостатності України у фінансуванні держбюджету на 2026 рік.

"Предметна розмова між українськими посадовцями та представниками МВФ стосувалася мобілізації додаткових внутрішніх надходжень до бюджету-2026. Зокрема йшлося про можливе підвищення ПДВ", - йдеться у матеріалі. 

Серед потенційних ініціатив для більшого наповнення бюджету наступного року у Вашингтоні обговорювався й перехід на прогресивну шкалу ПДФО, стверджують двоє співрозмовників. Цей підхід передбачає вищі ставки податку для осіб із високими доходами. Також побіжно згадувався "податок на розкіш", та набагато більше говорили про детінізацію економіки, наголосив співрозмовник видання.

При цьому жодної конкретики про те, коли і як можуть бути змінені ставки згаданих вище податків під час зустрічей не йшлося, фіскальні заходи обговорювались на рівні ідей. 

Зазначається, що прогресивна шкала ПДФО та реформа спрощеної системи – позиції, які вказані у Національній стратегії доходів до 2030 року, яку уряд затвердив наприкінці 2023 року.

МВФподаткибюджет

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