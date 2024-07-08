МВФ розглядає зниження відсоткових ставок для великих позичальників, включно з Україною

Декілька країн світу, включно з Україною, виплачують до 8% за позички МВФ.

Міжнародний валютний фонд планує обговорити питання перегляду виплати відсотків за користування кредитами найбільшим позичальникам. Це може статися внаслідок того, що деякі країни висловили занепокоєння, що витрати на виплати є невиправдано високими через великі відсоткові ставки.

Про це пише Bloomberg.

Правління МВФ, що складається з 24 членів, які є представниками 190 країн, може розглянути варіанти скорочення відсоткових ставок для країн, які позичали більше, ніж було раніше визначено, або для країн, які повертають борги повільніше, ніж це передбачалось програмою. Офіційний коментар від МВФ виданням не був отриманий через небажання коментувати ймовірність таких намірів.

Для того, щоб змінити правила кредитування, в МВФ необхідно досягти консенсусу переважної більшості членів правління – 70%. Видання нагадує, що вищі, ніж звичайні, відсоткові ставки наразі стосуються декількох країн, зокрема Аргентини, Єгипту та України. Ці ставки можуть перевищувати показник 8%.

Як повідомляв раніше Міжнародний валютний фонд, відповідні високі комісійні виплати передбачені для того, щоб скоротити занадто великі запозичення або надто тривалі виплати за запозиченнями. Водночас позичальники та прихильники модернізації системи позичок від МВФ вважають, що додаткові відсоткові виплати виснажують фінансові ресурси країн, яким необхідні кошти для закупівлі продуктів першої потреби та витрат на їжу, охорону здоров’я. Високі відсоткові ставки стимулюють високу інфляцію та інші економічні негаразди в країнах-позичальниках. Раніше представники США, як одні з найбільших учасників МВФ, висловлювали позицію щодо ймовірності перегляду відсоткових ставок за підвищеним рівнем.

Наразі найбільші виплати має Аргентина. Україна на четвертому місці в топ-5 позичальників МВФ. Як повідомлялось раніше, Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ у рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Відповідне рішення схвалила Рада директорів Фонду наприкінці червня 2024 року.