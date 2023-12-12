МВФ ухвалив надання Україні траншу на суму близько 900 млн доларів

Третій перегляд програми розширеного кредитування має відбутись навесні.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування. Таким чином Україна зможе отримати третій транш на суму близько 900 млн доларів.

Про це розповів заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Ми працювали дуже близько з економічною командою України протягом останніх тижнів і сьогодні ми завершили другий перегляд нашої програми", - сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Владислав Рашкован наголосив, що триватиме робота над підготовкою до третього перегляду програми розширеного кредитування навесні.

“Не перемикайтесь - цей тиждень дуже важливий для нас і нашого майбутнього", - зауважив Рашкован.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України від початку повномасштабної війни — $15,6 млрд. Перший транш на суму близько $2,7 млрд у межах нової програми розширеного фінансування від МВФ Україна отримала вже 3 квітня.

Наприкінці червня МВФ завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України, що дозволяє надати транш на суму близько $890 млн, а з 25 вересня місія МВФ розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF.