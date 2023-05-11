МВФ відреагував на загрозу зриву "зернової угоди"

Переговори у Стамбулі 11 травня щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи закінчились нічим. рф вимагає до 18 травня виконати її вимоги.

Міжнародний валютний фонд закликав усі сторони продовжити "зернову угоду", яка є вкрай важливою для світової продовольчої безпеки.



З відповідною заявою виступила в четвер під час брифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту комунікацій МВФ Джулія Козак, повідомляє Укрінформ.

"З нашої точки зору, дуже важливо реалізувати всі заходи, які можуть бути вжиті, що допомогло би зменшити брак продовольчої безпеки та реально підтримати найбільш уразливих членів нашої глобальної спільноти у подолані цієї дуже складної проблеми", - зауважила представниця Фонду.



Вона підкреслила, що зараз багато країн в усьому світі відчувають проблеми, пов’язані з продовольчою безпекою.