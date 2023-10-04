МВФ знову відкрив офіс у Києві

ПРедставництво не працювало з початку повномасштабної війни.

Міжнародний валютний фонд 3 жовтня знову відкрив постійне представництво фонду у Києві.



Про це повідомляє глава МВФ Кристаліна Георгієва у Х (Twitter).

"Я рада оголосити про відкриття постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми ще більше поглиблюємо нашу взаємодію з Україною", - написала вона та розмістила фотографію з представниками МВФ, Національного банку України та Міністерства фінансів.

Нагадаємо, команда Міжнародного валютного фонду 1 жовтня розпочала зустріч із представниками влади України у Києві. До цього після початку війни місії працювали онлайн або з Відня.