МВС - команді Порошенка: Серіал Зеленського чіпати не можемо
У разі, якщо такі заяви надійдуть, вони отримають правову оцінку та реакцію від правоохоронних органів. Про це повідомляє прес-служба МВС.
"Станом на сьогодні ані МВС, ані Національна поліція України не отримували жодних заяв та повідомлень від громадян, які побачили у епізодах телесеріалу "Слуга народу" загрози для власного життя та здоров’я", - сказав він.
"У разі, якщо такі повідомлення надійдуть, вони будуть зареєстровані відповідно до норм чинного законодавства та отримають оцінку правоохоронного органу", - зазначив Троян, додавши, що за поширеною інформацією про такі загрози штабом кандидата у президенти України Володимира Зеленського відкрито кримінальне провадження за ст. 346 "Погроза або насильство щодо державного або громадського діяча" Кримінального кодексу України (за ролик, де Зеленського збиває фура - ред.).
Зазначається, що з 1 грудня 2018 року Національною поліцією зареєстровано більше 8,4 тис. випадків порушень виборчого процесу, відкрито 365 кримінальних проваджень та складено 756 адміністративних протоколів.
Нагадаємо, що віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до Міністерства внутрішніх справ з вимогою відкрити кримінальну справу на авторів, сценаристів та виконавця головної ролі серіалу "Слуга народу" через епізоди, де розстрілюється парламент і відбувається похорон президента.
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