МВС Німеччини стурбоване масштабами російської дезінформації

У соцмережах через фейкові акаунти поширюються достовірні на вигляд, але сфабриковані повідомлення відомих новинних порталів.

росія продовжує створювати фейкові акаунти в соцмережах для просування дезінформації.

Про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН.

Зазначається, що німецькі правоохоронці фіксують безперервні спроби росії сіяти дезінформацію. У соцмережах через фейкові акаунти поширюються достовірні на вигляд, але сфабриковані повідомлення відомих новинних порталів.

"російські структури, як і раніше, у великому обсязі поширюють дезінформацію. Так само як і раніше, поширюються відомі наративи й коментуються актуальні теми", - зазначив представник МВС.

За словами чиновника, особливо активно для дезінформації використовують такі соцмережі, як Telegram.

Як пише DW, ще рік тому МВС Німеччини висловлювало занепокоєння з приводу фейкових, але автентичного вигляду акаунтів і сайтів німецьких ЗМІ з проросійською дезінформацією про війну проти України.

"За останні 12 місяців масштаби російської дезінформації анітрохи не зменшилися", - констатував представник МВС ФРН, додавши, що його відомство, як і раніше, з усією серйозністю ставиться до "загрози іноземного впливу і маніпуляцій" і рішуче протистоїть їм.

При цьому росія, як і раніше, спирається на складну мережу державних або пов'язаних із державою акторів.

За словами чиновника, актори, які поширюють дезінформацію, прагнуть вплинути на громадську думку в Німеччині, посилити конфлікти в німецькому суспільстві та недовіру до державних інститутів і дій уряду.

"З початку російської агресивної війни проти України можна констатувати посилення російської дезінформації в Німеччині", - резюмував представник МВС Німеччини.