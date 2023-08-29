Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

МВС Німеччини стурбоване масштабами російської дезінформації

29 серпня 2023, 16:21
МВС Німеччини стурбоване масштабами російської дезінформації
Фото: з вільного доступу
У соцмережах через фейкові акаунти поширюються достовірні на вигляд, але сфабриковані повідомлення відомих новинних порталів.

росія продовжує створювати фейкові акаунти в соцмережах для просування дезінформації.

Про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН.

Зазначається, що німецькі правоохоронці фіксують безперервні спроби росії сіяти дезінформацію. У соцмережах через фейкові акаунти поширюються достовірні на вигляд, але сфабриковані повідомлення відомих новинних порталів.

"російські структури, як і раніше, у великому обсязі поширюють дезінформацію. Так само як і раніше, поширюються відомі наративи й коментуються актуальні теми", - зазначив представник МВС.

За словами чиновника, особливо активно для дезінформації використовують такі соцмережі, як Telegram.

Як пише DW, ще рік тому МВС Німеччини висловлювало занепокоєння з приводу фейкових, але автентичного вигляду акаунтів і сайтів німецьких ЗМІ з проросійською дезінформацією про війну проти України.

"За останні 12 місяців масштаби російської дезінформації анітрохи не зменшилися", - констатував представник МВС ФРН, додавши, що його відомство, як і раніше, з усією серйозністю ставиться до "загрози іноземного впливу і маніпуляцій" і рішуче протистоїть їм.

При цьому росія, як і раніше, спирається на складну мережу державних або пов'язаних із державою акторів.

За словами чиновника, актори, які поширюють дезінформацію, прагнуть вплинути на громадську думку в Німеччині, посилити конфлікти в німецькому суспільстві та недовіру до державних інститутів і дій уряду.

"З початку російської агресивної війни проти України можна констатувати посилення російської дезінформації в Німеччині", - резюмував представник МВС Німеччини.

Німеччинадезінформаціярф тероризм

Останні матеріали

Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Політика
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:52
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Політика
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:25
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Політика
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 09:49
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Політика
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 16:30
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 12:37
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Cуспільство
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 04:08
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Політика
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 15:31
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється