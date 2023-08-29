МВС Німеччини стурбоване масштабами російської дезінформації
росія продовжує створювати фейкові акаунти в соцмережах для просування дезінформації.
Про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН.
Зазначається, що німецькі правоохоронці фіксують безперервні спроби росії сіяти дезінформацію. У соцмережах через фейкові акаунти поширюються достовірні на вигляд, але сфабриковані повідомлення відомих новинних порталів.
"російські структури, як і раніше, у великому обсязі поширюють дезінформацію. Так само як і раніше, поширюються відомі наративи й коментуються актуальні теми", - зазначив представник МВС.
За словами чиновника, особливо активно для дезінформації використовують такі соцмережі, як Telegram.
Як пише DW, ще рік тому МВС Німеччини висловлювало занепокоєння з приводу фейкових, але автентичного вигляду акаунтів і сайтів німецьких ЗМІ з проросійською дезінформацією про війну проти України.
"За останні 12 місяців масштаби російської дезінформації анітрохи не зменшилися", - констатував представник МВС ФРН, додавши, що його відомство, як і раніше, з усією серйозністю ставиться до "загрози іноземного впливу і маніпуляцій" і рішуче протистоїть їм.
При цьому росія, як і раніше, спирається на складну мережу державних або пов'язаних із державою акторів.
За словами чиновника, актори, які поширюють дезінформацію, прагнуть вплинути на громадську думку в Німеччині, посилити конфлікти в німецькому суспільстві та недовіру до державних інститутів і дій уряду.
"З початку російської агресивної війни проти України можна констатувати посилення російської дезінформації в Німеччині", - резюмував представник МВС Німеччини.