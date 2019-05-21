CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ кінця 2018 року їх має на озброєнні мобільний підрозділ "ДОЗОР". З травня 2019 вони надійшли на озброєння Націполіції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МВС показало як працює нова небойова зброя, - ВІДЕО
Міністерство внутрішніх справ показало, як працюють пістолети-кулемети "МР-5", що покликані змінити на озброєнні Національної поліції автомати моделі Калашникова
Фото: npu.gov.ua
За словами правоохоронців, ця зброя зручніша для цілей у малих приміщеннях, в транспорті. Має низький рівень гучності пострілу завдяки глушнику і більшу кучність.
Раніше голова Нацполіції Сергій Князєв пояснював, що цей вид зброї має превентивний характер: призначений для того аби "зупинити правопорушника, дати йому право на життя, а потім притягнути його до кримінальної відповідальності".
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21 05 2019 16:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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