МВС показало як працює нова небойова зброя, - ВІДЕО Міністерство внутрішніх справ показало, як працюють пістолети-кулемети "МР-5", що покликані змінити на озброєнні Національної поліції автомати моделі Калашникова

З кінця 2018 року їх має на озброєнні мобільний підрозділ "ДОЗОР". З травня 2019 вони надійшли на озброєння Націполіції.

Фото: npu.gov.ua

За словами правоохоронців, ця зброя зручніша для цілей у малих приміщеннях, в транспорті. Має низький рівень гучності пострілу завдяки глушнику і більшу кучність. Раніше голова Нацполіції Сергій Князєв пояснював, що цей вид зброї має превентивний характер: призначений для того аби "зупинити правопорушника, дати йому право на життя, а потім притягнути його до кримінальної відповідальності".

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