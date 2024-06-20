МВС Польщі розробляє автономну систему зашифрованого зв'язку на випадок війни та кіберзагроз

Початкова вартість створення автономної системи зв'язку, яка може прослужити до 2034 року, оцінюється в 3,7 мільярда злотих (857 млн євро).

Міністерство внутрішніх справ Польщі планує створити систему зашифрованого державного зв'язку, яка дасть змогу адміністрації та екстреним службам функціонувати в разі війни. Контролювати її будуть спеціальні служби.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Така пропозиція з'явилася в законопроєкті про цивільну оборону, підготовленому Міністерством внутрішніх справ Польщі. Однак наразі технічні деталі невідомі.

Початкова вартість створення автономної системи зв'язку, яка може прослужити до 2034 року, оцінюється в 3,7 мільярда злотих (857 млн євро).

Мета захищеної системи зв'язку - забезпечити безперервність державного управління та захист населення в мирний і воєнний час. Вона має з'єднати системи зв'язку та комунікації органів державного управління, силових структур, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ, тобто поліції, пожежної служби, прикордонної охорони, із системами, підпорядкованими Міністерству національної оборони.

Одним з елементів має стати система попередження, оповіщення та сигналізації населення про загрози.

Вона включатиме в себе відкриті та приховані цифрові комунікації, тобто зашифровані стаціонарні, радіо, мобільні та супутникові мережі. Система має охоплювати всю територію Польщі, включно з критично важливими об'єктами інфраструктури.

При цьому система зв'язку має забезпечувати оперативний обмін інформацією в режимі реального часу і бути стійкою до кіберзагроз. МВС передбачає, зокрема, модернізацію наявної телекомунікаційної інфраструктури, а також створення нових послуг зв'язку, які дадуть змогу проводити рятувальні операції та управляти кризовими ситуаціями, пов'язаними з цивільною обороною.