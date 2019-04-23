МВС поверне Франції викрадений шедевр вартістю $1,5 млн, - ОНОВЛЕНО

"У ході розслідування було встановлено, що один із злочинців причетний до вчинення крадіжок картин в Європі, також причетний до вбивства ювеліра Сергія Кисельова"

Вилучена в ході обшуків у підозрюваних у вбивстві екс-власника заводу ювелірних виробів Сергія Кисельова картина є коштовним оригіналом, викраденим із французького музею.

Картину "Порт Ла-Рошель" Поля Сіньяка 1915 року, вартістю 1,5 мільйона доларів, передадуть Франції, повідомляє УП з посиланням на прес-службу МВС.

За словами начальника Департаменту карного розшуку Сергія Тихонова, кілька місяців тому оперативні підрозділи отримали інформацію, що група громадян України намагається знайти покупців на продаж картин, які були викрадені в Європі.

"У ході розслідування було встановлено, що один із злочинців причетний до вчинення крадіжок картин в Європі, також причетний до вбивства ювеліра Сергія Кисельова. Під час обшуків у злочинців було виявлено вогнепальну зброю, гранати, а також витвори мистецтва, серед яких Поля Синьяка "Порт Ла – Рошель", – розповів Тихонов.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсена Аваков висловив сподівання, що найближчим часом картину вдасться передати французькій стороні.

У свою чергу, як повідомила "Українській правді" прес-секретар прокуратури міста Києва Надія Максимець, 23 квітня Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокуратури про арешт речових доказів, вилучених під час обшуків у фігурантів цього кримінального провадження.

"Серед іншого, судом накладено арешт і на зазначену картину французького майстра", – сказала Максимець.

Водночас за її словами, питання повернення полотна французькій стороні є пріоритетним і для прокуратури.

"У зв’язку з чим органи прокуратури всіляко сприятимуть вирішенню цього питання у рамках міжнародно-правового співробітництва між нашими країнами", – зазначила речниця прокуратури Києва.

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, наразі поліція встановлює власників ще шістьох викрадених картин, вилучених у затриманих членів злочинної групи.

Правоохоронці перевіряють причетність затриманих злочинців до викрадення картини Ренуара у Відні в листопаді 2018 року.

Оновлення

Поліція показала ще шість картин, знайдених у підозрюваних у вбивстві ювеліра в Києві. Твори були викрадені з музеїв у Європі.

"Зараз поліцейські активно співпрацюють з австрійськими колегами, оскільки один з вилучених творів живопису був викрадений наприкінці листопада минулого року у Відні", - наголошується в повідомленні.



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua