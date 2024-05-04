МВС росії оголосило в розшук Зеленського і Порошенка

На сайті МВС рф з'явилися відповідні повідомлення.

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського і народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка.

Про це пишуть російські державні інформагенції з посиланням на відомство і публікують їхні картки розшуку.

Володимира Зеленського розшукують у кримінальній справі, але в якій — не уточнюють. Коли саме президента внесли в базу, теж невідомо.

Також у кримінальній справі розшукують і Петра Порошенка.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року росія оголосила у розшук начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.