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ПОЛІТИКА

МВС росії оголосили у розшук прес-секретаря Meta

26 листопада 2023, 20:04
МВС росії оголосили у розшук прес-секретаря Meta
Фото:meta
Причина внесення Стоуна до списку не вказується, зазначають журналісти.

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук речника американського технологічного гіганта Meta Енді Стоуна. Причина додавання його до списку розшукуваних не вказана.

Про це повідомляє Politico.

"Стоун перебуває в розшуку за статтею Кримінального кодексу рф", - цитує видання інформацію з бази даних міністерства. Причина внесення Стоуна до списку не вказується, зазначають журналісти.

У 2022 році, після повного вторгнення росії в Україну, москва офіційно визнала американську технокомпанію, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, "терористичною та екстремістською" організацією. 

"Це відкрило двері для серйозніших судових процесів проти його користувачів у країні", - пише Politico.

Західні соціальні медіа-платформи, такі як Facebook, Instagram і X (раніше відомі як Twitter), були заборонені в росії і доступні в країні лише через VPN.

розшукMetaрф тероризм

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