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Ми готові до бою з військами путіна у Східній Європі – британський генерал

21 листопада 2024, 17:57
Ми готові до бою з військами путіна у Східній Європі – британський генерал
Генерал-лейтенант запевнив, що якби Британію попросили битися сьогодні ввечері, вона б це зробила.
Британія готова направити своїх солдатів на війну з росіянами. Це можливо, якщо москва вторгнеться до однієї з країн НАТО на східному фланзі.
 
Про це заявив заступник начальника штабу оборони Британії генерал-лейтенант Роб Маговен, повідомляє Politico.
 
Маговена під час виступу в оборонному комітеті Палати громад Великої Британії запитали, скільки британських бригад може бути перекинуто на східний фланг НАТО у разі серйозної ескалації з боку росії.
 
У відповідь генерал-лейтенант запевнив, що якби Британію попросили битися сьогодні ввечері, вона б це зробила.
 
"Я не думаю, що хтось у цьому залі повинен мати ілюзії з приводу того, що якби росіяни вторглися до Східної Європи сьогодні ввечері, то ми зустріли б їх у цьому бою", - запевнив Маговен.
 
Він уточнив, що Збройні сили Великої Британії мають "низку оперативних викликів та оперативних переваг".
 
Politico звернула увагу, що чисельність солдатів у сухопутній армії Великої Британії нині найменша з 1700-х років.
 
При цьому минулого місяця міністр оборони Британії Джон Хілі заявляв, що стан збройних сил "набагато гірший, ніж ми думали" після того, як лейбористська партія перемогла на виборах.

 

Британіявійна в Україніросія окупанти

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