НОВИНИЄврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС "добре підготовлений" на випадок повного припинення постачання російського газу завдяки заходам щодо зберігання та енергозбереження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ми готові до повного припинення постачання російського газу - ЄС
Фото: Радіо Свобода
Про це він заявив у рамках економічного форуму в Італії, пише Les Echos.
"Ми добре підготовлені до того, щоб протистояти екстремальному застосуванню росією газової зброї", - заявив Джентілоні.
"Ми не боїмося рішень Путіна, ми просимо росіян дотримуватись контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати", — додав він.
Увечері 2 серпня "Газпром" оголосив про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" нібито через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати.
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03 09 2022 20:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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