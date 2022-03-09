Ми готові до повного припинення постачання російського газу - ЄС

Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС "добре підготовлений" на випадок повного припинення постачання російського газу завдяки заходам щодо зберігання та енергозбереження.

Про це він заявив у рамках економічного форуму в Італії, пише Les Echos.

"Ми добре підготовлені до того, щоб протистояти екстремальному застосуванню росією газової зброї", - заявив Джентілоні.

"Ми не боїмося рішень Путіна, ми просимо росіян дотримуватись контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати", — додав він.

Увечері 2 серпня "Газпром" оголосив про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" нібито через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати.