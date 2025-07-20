Ми готові експортувати у США технологічну українську зброю – Зеленський

Україна налаштована на максимальну співпрацю зі Сполученими Штатами в питанні постачання зброї.

Зеленський зазначив, що про це йшлося під час його спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Ми працюємо також на американському напрямку: є домовленості з президентом [США Дональдом] Трампом, які ми маємо реалізувати – реалізувати так швидко, як тільки це можливо", – сказав президент України.

Він підкреслив, що Україна налаштована на максимальну продуктивність.

"Це стосується наших домовленостей щодо протиповітряної оборони, щодо нової угоди з Америкою по зброї. Ми готові і купувати необхідну зброю, і експортувати в Сполучені Штати Америки технологічну українську зброю – передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя", – заявив Зеленський.

За його словами, українські урядовці "значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах".

"Очікую на наступному тижні підписання додаткових контрактів", – наголосив Зеленський.