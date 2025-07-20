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Ми готові експортувати у США технологічну українську зброю – Зеленський

20 липня 2025, 12:51
Ми готові експортувати у США технологічну українську зброю – Зеленський
Зеленський зазначив, що про це йшлося під час його спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.
Україна налаштована на максимальну співпрацю зі Сполученими Штатами в питанні постачання зброї.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, стенограму опублікувала його пресслужба.
 
Зеленський зазначив, що про це йшлося під час його спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.
 
"Ми працюємо також на американському напрямку: є домовленості з президентом [США Дональдом] Трампом, які ми маємо реалізувати – реалізувати так швидко, як тільки це можливо", – сказав президент України.
 
Він підкреслив, що Україна налаштована на максимальну продуктивність.
 
"Це стосується наших домовленостей щодо протиповітряної оборони, щодо нової угоди з Америкою по зброї. Ми готові і купувати необхідну зброю, і експортувати в Сполучені Штати Америки технологічну українську зброю – передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя", – заявив Зеленський.
 
За його словами, українські урядовці "значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах".
 
"Очікую на наступному тижні підписання додаткових контрактів", – наголосив Зеленський.

 

війна в Україніросія окупантиЗеленський.

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