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Ми готуватимемо новий контрнаступ – Зеленський

23 лютого 2024, 14:07
Ми готуватимемо новий контрнаступ – Зеленський
Президент Зеленський анонсував сюрпризи для росіян і заявив про підготовку нового контрнаступу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна 2024 року планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.

Про це він сказав в інтерв’ю FoxNews поблизу лінії фронту.

Розповідаючи про цілі на цей рік, Зеленський зазначив, що у протистоянні з такою країною, як росія, навіть оборона – це велике завдання і виклик.

З огляду на те, що хтось чекав більш ефективного контрнаступу 2023 року і хоче швидше завершити війну, президент наголосив, що під час контрнаступу потрібно думати і про життя бійців, бо швидкий рух означатиме втрату людей, а якщо Україна втратить солдатів — вона втратить усе.

"Оборонятися – завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі – ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи. Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, – теж дуже важливий. І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей", - сказав глава держави.

На запитання, чи був би попередній контрнаступ успішнішим, якби Україна вчасно отримала потрібну зброю, Зеленський закликав не говорити про минуле, але підтвердив, що Україна потребує систем "Patriot" для захисту неба, далекобійних систем дальністю 300 км тощо. Нині Україна веде діалог про це з партнерами, зокрема з США.

За словами президента, зараз ситуація на полі бою не є справедливою, тобто сили не рівні.

зеленськийконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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