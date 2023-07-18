Ми хочемо швидких результатів контрнаступу, але це неможливо – Сирський
Попри те, що всі українці чекають від контрнаступу українських Сил оборони "швидких результатів", насправді "це не можливо".
Таку думку висловив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський в інтерв'ю ВВС.
"Ми хотіли б отримати дуже швидкі результати, але насправді це практично неможливо", – сказав він.
За даними генерала, як на сході, так і на півдні, територія насичена мінами та оборонними загородженнями. У росіян, за його словами, багато опорних пунктів.
"Тому наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б", – пояснив військовий.
Але генерал Сирський вважає, що Україна все ще має одну явну перевагу.
"Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва та довіра наших солдатів один до одного є сильною стороною нашої армії", – зазначив він.
Сирський також підтвердив, що касетні боєприпаси від США вже прибули в Україну. Він зазначив, що снаряди "будуть готові до використання протягом кількох днів".
Видання не уточнило, коли саме відбувалася розмова з Сирським.
Водночас журналісти зазначили, що бачили американські гаубиці М777, які будуть стріляти касетними снарядами, на позиціях навколо Бахмута.
Командувач 57-ї бригади полковник Олександр Бакулін, з яким також поспілкувався кореспондент видання, стверджує, що за останні два місяці ситуація в районі Бахмута змінилася радикально: "По-перше, зараз наступають ЗСУ, а не російські війська. По-друге, регулярна армія рф, яка сьогодні тут воює, відрізняється від вагнерівців. Останні, за його словами, "були незручними ворогами... вони вбивали заради вбивства".
"Якщо ми докладемо трохи зусиль, Бахмут можна буде оточити", – заявив полковник Бакулін і додав, що зараз у наступі його бригада несе менше втрат, ніж під час оборони Бахмута.