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ПОЛІТИКА

Ми хочемо швидких результатів контрнаступу, але це неможливо – Сирський

18 липня 2023, 14:50
Ми хочемо швидких результатів контрнаступу, але це неможливо – Сирський
Фото Міністерства оборони України
росіяни настільки добре закріпилися на захопленій території, що вибити їх буде дуже важко.

Попри те, що всі українці чекають від контрнаступу українських Сил оборони "швидких результатів", насправді "це не можливо".

Таку думку висловив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський в інтерв'ю ВВС.

"Ми хотіли б отримати дуже швидкі результати, але насправді це практично неможливо", – сказав він.

За даними генерала, як на сході, так і на півдні, територія насичена мінами та оборонними загородженнями. У росіян, за його словами, багато опорних пунктів.

"Тому наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б", – пояснив військовий.

Але генерал Сирський вважає, що Україна все ще має одну явну перевагу.

"Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва та довіра наших солдатів один до одного є сильною стороною нашої армії", – зазначив він.

Сирський також підтвердив, що касетні боєприпаси від США вже прибули в Україну. Він зазначив, що снаряди "будуть готові до використання протягом кількох днів". 

Видання не уточнило, коли саме відбувалася розмова з Сирським. 

Водночас журналісти зазначили, що бачили американські гаубиці М777, які будуть стріляти касетними снарядами, на позиціях навколо Бахмута.

Командувач 57-ї бригади полковник Олександр Бакулін, з яким також поспілкувався кореспондент видання, стверджує, що за останні два місяці ситуація в районі Бахмута змінилася радикально: "По-перше, зараз наступають ЗСУ, а не російські війська. По-друге, регулярна армія рф, яка сьогодні тут воює, відрізняється від вагнерівців. Останні, за його словами, "були незручними ворогами... вони вбивали заради вбивства".

"Якщо ми докладемо трохи зусиль, Бахмут можна буде оточити", – заявив полковник Бакулін і додав, що зараз у наступі його бригада несе менше втрат, ніж під час оборони Бахмута.

війнаСирськийконтранаступ

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