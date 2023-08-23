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Ми маємо зробити все, щоб Крим знову став частиною України – Дуда

23 серпня 2023, 17:25
Ми маємо зробити все, щоб Крим знову став частиною України – Дуда
Анджей Дуда. Фото: wiadomosci.onet.pl
Саміт підтверджує, що "міжнародне співтовариство бачить докази і визнає нелегальну окупацію українського Криму", сказав президент Дуда..

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність зробити "все від нас залежне для того, щоб Крим знову став частиною України".

 Про це він заявив, виступаючи через відеозв'язок на 3-му саміті Кримської платформи.

"Не може бути жодних поступок росії в цих питаннях у жодному разі. москва має повернути всі захоплені території і зустрітися з наслідками своїх дій. І не забувати, що справді на кону цієї війни, щоб світовий порядок покладався на повагу до міжнародного законодавства, територіальної цілісності, так само як і свободи та права нації обирати самим своє майбутнє", - заявив Дуда.

За словами Дуди, "у березні-квітні 2014 року ми бачили справжні наміри росії щодо України, бажання порушити цілісність України, зруйнувати мову України і культуру України. Саме тому ми звернулися до міжнародної солідарності з Україною".

"Ми разом можемо почати узгоджувати нову міжнародну архітектуру безпеки, новий міжнародний порядок. І також ми говоримо про те, що українська цілісність є також важливим питанням безпеки балтійського регіону й питанням безпеки, глобальної архітектури безпеки", - сказав Дуда.

ПольщаКримДУДАвійна в Україніросія окупанти

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