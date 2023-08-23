Ми маємо зробити все, щоб Крим знову став частиною України – Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність зробити "все від нас залежне для того, щоб Крим знову став частиною України".
Про це він заявив, виступаючи через відеозв'язок на 3-му саміті Кримської платформи.
"Не може бути жодних поступок росії в цих питаннях у жодному разі. москва має повернути всі захоплені території і зустрітися з наслідками своїх дій. І не забувати, що справді на кону цієї війни, щоб світовий порядок покладався на повагу до міжнародного законодавства, територіальної цілісності, так само як і свободи та права нації обирати самим своє майбутнє", - заявив Дуда.
За словами Дуди, "у березні-квітні 2014 року ми бачили справжні наміри росії щодо України, бажання порушити цілісність України, зруйнувати мову України і культуру України. Саме тому ми звернулися до міжнародної солідарності з Україною".
"Ми разом можемо почати узгоджувати нову міжнародну архітектуру безпеки, новий міжнародний порядок. І також ми говоримо про те, що українська цілісність є також важливим питанням безпеки балтійського регіону й питанням безпеки, глобальної архітектури безпеки", - сказав Дуда.