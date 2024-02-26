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"Ми можемо перемогти цю війну на своїх умовах" – Зеленський

26 лютого 2024, 16:31
У День спротиву окупації Криму президент України закликав боротися за повне відновлення сили міжнародного права щодо Криму та будь-якої іншої землі.

Володимир Зеленський у День спротиву окупації Криму та Севастополя звернувся до українців та закликав боротися за повне відновлення сили міжнародного права щодо Криму та будь-якої іншої землі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Сьогодні ми згадуємо події, які відбулись уже 10 років тому – відбулися в українському Криму. Коли наш півострів був украдений росією. І коли разом з російською окупаційною армією в наш Крим увійшли приниження і знущання з людей, репресії і страх. Цю жорстоку війну, що триває зараз проти України, російський реваншизм породив саме тоді, коли відчув, що світ здатен заплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей, чий дім просто відбирають", – сказав Зеленський.

Президент закликав боротися за Крим. 

"Війни завершуються по-справжньому чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. І саме тому відчуття справедливості й прагнення миру мають іти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим. Боротися за Крим. Чинити спротив тому злу, яке росія принесла в Крим, а далі спробувала рознести всією Україною й хоче поширити також на землях інших народів", – ідеться у зверненні.

Він наголосив, що сьогодні вкрай важливо нарощувати реальну протидію російському злу на всіх рівнях і в усьому світі.

"Ми маємо нарощувати реальну протидію російському злу. На всіх рівнях. В усьому світі. Ми маємо боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, – право жити у своєму домі", – наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що "вигравати в кожному з цих пунктів – це гасити російський реваншизм, тобто фактично – завершувати війну".

"Я вдячний усім, хто не забуває про Крим, хто допомагає нашим зусиллям щодо Криму. Хто допомагає нашим воїнам. Хто бореться у Криму проти окупантів. Хто не віддає власної душі російському злу. Хто допомагає звільняти людей, які були репресовані російським режимом, хто підтримує цих людей і зберігає їхню віру – віру у справедливість, у її силу, в Україну", – підкреслив він.

Він подякував країнам, які допомагають Україні з повернення всіх полонених, повернення всіх депортованих з України та повернення кримських політичних вʼязнів.

"Від 26 лютого 14-го року й до сьогодні дуже багато змінилося, і кожен усвідомлює, який напрямок у цих величезних змін. Ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах. Ми можемо повернути з окупації свою землю й людей. Можемо притягти росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але, щоб це було, ми повинні боротися", – додав він.

Зеленський також наголосив, що "ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах", повернути з окупації свою землю й людей та притягти росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але для цього потрібно боротися.

зверненнявійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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