Ми не розглядаємо гарантії безпеки для України без США – Зеленський

Зеленський відзначив, що наразі розкривати будь-які деталі щодо цього питання зарано

Київ не розглядає гарантій безпеки для України без залучення Сполучених штатів Америки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час заяв для ЗМІ з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Україні потрібні серйозні, дієві гарантії безпеки. Сьогодні ми проговорюємо цю "французьку ініціативу" щодо розміщення контингенту. Говорили про це з президентом Франції Еммануелем Макроном, говорили з Польщею, з нашими Балтійськими партнерами. Обговорюємо і з Британією", - сказав він.

Зеленський відзначив, що наразі розкривати будь-які деталі щодо цього питання зарано. Однак, діалог ведеться саме з тими країнами, які дійсно "хочуть це робити або спроможні це робити".