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Ми не розглядаємо гарантії безпеки для України без США – Зеленський

16 січня 2025, 18:07
Ми не розглядаємо гарантії безпеки для України без США – Зеленський
Зеленський відзначив, що наразі розкривати будь-які деталі щодо цього питання зарано
Київ не розглядає гарантій безпеки для України без залучення Сполучених штатів Америки.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час заяв для ЗМІ з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
 
"Україні потрібні серйозні, дієві гарантії безпеки. Сьогодні ми проговорюємо цю "французьку ініціативу" щодо розміщення контингенту. Говорили про це з президентом Франції Еммануелем Макроном, говорили з Польщею, з нашими Балтійськими партнерами. Обговорюємо і з Британією", - сказав він.
 
Зеленський відзначив, що наразі розкривати будь-які деталі щодо цього питання зарано. Однак, діалог ведеться саме з тими країнами, які дійсно "хочуть це робити або спроможні це робити".
 
За його словами, наразі недоречно говорити й про чисельність військового контингенту, оскільки це залежатиме від формату гарантій безпеки, які отримає Україна.
 
"Це може бути лише сегментом реальних майбутніх гарантій для України і українців. В будь-якому випадку, ми не розглядаємо гарантії безпеки для України без США. Тому і про деталі ще зарано говорити, тому що предметної розмови щодо гарантій безпеки з усіма деталями з новою адміністрацією ми ще не проводили, це все попереду", - заявив президент.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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