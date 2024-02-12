"Ми не союзники росії" у війні проти України – Пашинян

Ба більше, Єреван більше не може покладатися на рф в тому, що стосується оборони.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не була союзником росії у війні проти України після 24 лютого 2022-го, назвавши це реальністю. Він також додав, що співпраця Єревану в галузі безпеки із Заходом "не спрямована проти іншого нашого партнера".

Слова Пашинян цитує агенство Reuters.

Протягом останніх місяців Пашинян вже неодноразово говорив про те, що Вірменія не може більше покладатися на росію в тому, що стосується оборони. Насамперед тому, що вона не отримала від партнера допомоги під час подій у Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, Вірменія не взяла участь в останній зустрічі Організації договору про колективну безпеку. Після цього прем'єр-міністра Нікол Пашинян натякнув, що країна взагалі думає про вихід з ОДКБ.