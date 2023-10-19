Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

"Ми не здамося": Шольц закликав європейських партнерів підтримувати Україну

19 жовтня 2023, 13:13
Він також заявив, що Берлін зосередить військову допомогу на посиленні протиповітряної оборони Києва взимку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів дотримуватись лінії підтримки України, щоб допомогти стабілізувати фінанси країни у довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє Bloomberg .

"Ми не здамося", - заявив Шольц законодавцям у Бундестазі за тиждень до саміту Європейського Союзу, на якому лідери блоку із 27 членів обговорять підтримку України.

Він також заявив, що Берлін зосередить військову допомогу на посиленні протиповітряної оборони Києва взимку.

Нагадаємо, Європарламет 17 жовтня підтримав створення Українського фонду у першому читанні. Депутати проголосували за виділення 50 млрд євро на відновлення, реконструкцію та модернізацію України у період 2024-2027 років.

Щоб отримати таке фінансування, Україна має надати план відновлення, який має складатися з напрямів інвестування та реформ, включаючи перетворення, пов'язані з інтеграцією України до ЄС.

війнаШольцпідтримка України

Останні матеріали

Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Політика
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 16:42
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 12:34
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Політика
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 22:50
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Cуспільство
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 16:09
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Політика
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 13:04
Якою буде війна наступного року? Багато в чому це залежатиме від поставок союзників – Микола Бєлєсков
Політика
Якою буде війна наступного року? Багато в чому це залежатиме від поставок союзників – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 17 жовтня 2023, 23:44
Польща повертається в центр європейської політики. Автократію можна перемогти – Енн Епплбом
Політика
Польща повертається в центр європейської політики. Автократію можна перемогти – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 жовтня 2023, 16:15
Удар по Керченському мосту. Потрібно дати Україні необхідне для ізоляції Криму та перехоплення ініціативи – Hudson Institute
Технології
Удар по Керченському мосту. Потрібно дати Україні необхідне для ізоляції Криму та перехоплення ініціативи – Hudson Institute
Переклад iPress – 17 жовтня 2023, 12:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється