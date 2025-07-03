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Ми не зупинили постачання зброї Україні – Держдеп США

03 липня 2025, 08:07
Ми не зупинили постачання зброї Україні – Держдеп США
Фото: DW
Твердження про те, що "українці дізналися про паузу у військовій підтримці з новин, не зовсім правда", наголосили у Білому домі
У Державному департаменті США прокоментували заяву Міноборони України про те, що офіційних повідомлень про припинення погодженої оборонної допомоги Україні від США не надходило.
 
Про це повідомила речниця Державного департаменту Теммі Брюс на брифінгу.
 
За її словами, твердження про те, що "українці дізналися про паузу у військовій підтримці з новин, не зовсім правда".
 
Вона уточнила, що "комунікаційні лінії" між США й Україною залишаються надійними. Брюс не сказала, хто саме "мав донести новини", але заявила, що така розмова "була" через важливість відповідного проєкту для США.
 
Представниця Держдепу наголосила, що доправлення зброї Україні не зупинили.
 
"Ми не зупинили постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, що змінилася. Як ви чули від міністерства оборони, є безліч інших потужних варіантів та зусиль щодо ситуації з Україною і постачанням зброї", – наголосила Брюс.
 
Речниця зазначила, що Держдеп США не ухвалює рішень про постачання Україні зброї, тому по докладний коментар щодо цього питання порадила звернутися до Пентагону.
 
"Варто повторити, що пріоритетом президента Трампа залишається припинення війни між росією та Україною через досягнення міцного мирного врегулювання, починаючи з негайного припинення вогню", – сказала вона.
 
Також вона наголосила, що США "найбільше підтримували Україну – емоційно, військово і фінансово", і що "на це є причини".
 
"Водночас через те, що у США є глобальний фронт того, що має значення для Америки, ми просимо європейських партнерів і друзів допомогти. Через природу фронтів, із якими ми маємо справу. Нам треба бути обачними у припущеннях стосовно того, що зараз відбулося у контексті наших зобов'язань щодо України", – зазначила вона.
 
За її словами, президент США також "підтвердив свою незмінну відданість зобов'язанням щодо ракет Patriot".
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