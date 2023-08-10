Ми ніколи не побачимо путіна і Зеленського за одним столом – Кулеба

За його словами, Україна зможе вести переговори з росією лише після виведення окупаційних військ з наших земель, але не з путіним.

Переговори з росією можливі лише за умови, якщо країна-агресор повністю виведе свої війська з нашої території. Однак ці домовленості не будуть з російським диктатором путіним.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Corriere della Sera.

"путін не партнер. Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити путіна і Зеленського за одним столом", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна зможе вести переговори з росією лише після виведення окупаційних військ з наших земель, але не з путіним.

"Цієї мети можна досягти за допомогою війни та дипломатії. З першим справляються наші генерали, їхнє завдання підштовхнути росіян до відступу і зрозуміти, що говорити краще, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію та діалог, коли це можливо", - зазначив міністр.

Щодо того, чи можливо розпочати переговори до повного виведення військ рф з України, Кулеба сказав, що це залежить від обставин.

"Ми не віримо росіянам на слово, ніхто при здоровому глузді не повірить. Перш ніж піти (на компроміс щодо переговорів, - ред.), ми хотіли б переконатися, що він серйозний, а не обман. Що росіяни потім не повернуться, щоб знову атакувати нас. Я розумію ці питання та їх логіку, але я не можу дати однозначних відповідей, тому що їх немає, на кону життя мільйонів людей", - наголосив глава МЗС.

Кулеба також нагадав, що минулого року була укладена "зернова угода" за посередництва генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, і росія не дотримувалася умов.

"Було дві окремі угоди з нами і з москвою, ніколи не було прямого порозуміння. Нам потрібна певна креативність, щоб знаходити рішення. Ми будемо їх шукати будь-якими способами, але наразі умови відсутні: росія продовжує нас атакувати, вона віддає перевагу війні, а не миру", - зазначив міністр.

Також Кулеба наголосив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган здатний повернути "зернову угоду", однак України тим часом шукає альтернативні шляхи експорту.

"Так, я думаю, що він (президент Ердоган, - ред.) може (повернути "зернову угоду, - ред.). Ми знаємо, що турецька дипломатія співпрацює з російською. Тим часом ми будуємо альтернативні шляхи експорту пшениці та інших продуктів, не йдучи через Чорне море", - відзначив Кулеба відповідаючи на питання, чи здатний Ердоган повернути угоду про пшеницю.

Нещодавно країна-терорист росія заявила про "призупинення" своєї участі в "зерновій угоді" через нібито невиконання її умов. Після цього експорт українського зерна Чорним морем було припинено, а президент Володимир Зеленський висловив готовність продовжити дію угоди в тристоронньому форматі.