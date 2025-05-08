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Ми ще дуже далекі від припинення вогню в Україні – Мерц

08 травня 2025, 16:53
Ми ще дуже далекі від припинення вогню в Україні – Мерц
Wikipedia
Водночас канцлер висловив сподівання, що оголошене путіним так зване "перемир'я" 8-10 травня може бути продовжено.
До припинення вогню в Україні ще дуже далеко, а до мирної угоди – ще довше. Тому питання про відправку німецьких військовослужбовців в Україну для забезпечення там миру поки що навіть немає на порядку денному.
 
Про це заявив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю газеті Die Welt, передає DW.
 
"Ми ще дуже далекі від припинення вогню, і ще далі – від мирної угоди", – зазначив Мерц.
 
В інтерв'ю, яке він дав у літаку під час своєї першої поїздки за кордон як глава уряду, Фрідріх Мерц згадав про інші можливості участі Німеччини у наданні Україні гарантій безпеки або спостереженні за припиненням вогню:
 
"Ми, звичайно, могли б продовжити надавати дуже сильну підтримку українській армії, постачати її озброєнням".
 
Існує "ціла низка можливостей для забезпечення того, щоб така угода про припинення вогню була надійно закріплена і щоб подальша мирна угода дійсно дотримувалася", - додав канцлер ФРН.
 
Одночасно він висловив сподівання, що "перемир'я" на 8-10 травня, оголошене наприкінці квітня путіним, може бути продовжено.
 
"Однак це перебуває виключно в руках російського керівництва", наголосив Фрідріх Мерц.
Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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