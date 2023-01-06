Ми стали на шлях реформи церковного календаря, - Епіфаній

Для реформи церковного календаря глави ПЦУ й УГКЦ домовилися створити робочу групу

Процес реформи церковного календаря розвивається швидше після початку повномасштабної війни росії проти України, сказав Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми стали на шлях реформи церковного календаря. У минулому році я говорив, що потрібен час, потрібно декілька років, але у зв'язку з війною ми бачимо, що цей процес відбувається дуже швидко і динамічно. Тому ми реагуємо на запит наших вірних. Згідно з опитуванням ми бачимо, що кількість тих, хто бажає зміни можливо навіть більше ніж тих, хто хоче залишитись на старому стилі. Це стосується не тільки святкування Різдва, це стосується святкування інших церковних дат протягом року, до яких ми з вами дуже звикли, і якщо їх міняти, то ми маємо бути свідомі того, що стаємо на рейки нового календаря", - сказав Епіфаній.

Для реформи церковного календаря глави ПЦУ й УГКЦ домовилися створити робочу групу.