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Ми втратили півроку, поки Конгрес США сперечався, – Зеленський

30 березня 2024, 09:15
Ми втратили півроку, поки Конгрес США сперечався, – Зеленський
ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але щоб витіснити росіян, потрібно більше зброї.

Якщо Сполучені Штати Америки не ухвалять додаткове фінансування на допомогу Україні, то Україні доведеться відступати крок за кроком.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю колумністу The Washington Post Девіду Ігнатіусу.

"Якщо немає підтримки США, значить, у нас немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні засобів радіоелектронної боротьби, ні артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, і відступати, крок за кроком, маленькими кроками", – наголосив Зеленський.

Він укотре закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать можливості України на полі бою.

За словами Зеленського, поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку США, то залишатиметься там, де є зараз на сході. Він додав, що ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але щоб витіснити росіян, потрібно більше зброї.

Володимир Зеленський наголосив, що через внутрішні суперечки в Конгресі було згаяно пів року.

"Ми не можемо більше гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між партіями", – наголосив він.

Президент вважає, що критики допомоги Україні не розуміють ставок у повномасштабній війні, тому що, "якщо Україна впаде, путін розділить світ" на друзів і ворогів росії.

Дав відповідь Президент і на питання: "Навіщо Україні потрібні Atacms?". За словами президента, ракети Atacms можуть вражати цілі в окупованому росією Криму, зокрема аеродроми, з яких відбувається запуск ракет по Україні.

"Коли у росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ними все: газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будівлі. Atacms – це відповідь", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ракети більшої дальності потрібні не для атак на російську територію, а саме на аеродроми в Криму.

"Коли росія знатиме, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як з морським флотом. Ми їх витіснили з наших територіальних вод. Тепер ми їх витіснимо з летовищ Криму", – сказав Володимир Зеленський.

Він також згадав, що в лютому в Мюнхені показував карту цілей, які можуть бути вражені ракетами. Зокрема там були вказані військові платформи рф, такі як аеропорти, системи протиповітряної оборони та інші об'єкти.

Конгрес СШАзеленськийвійна в Україніросія окупанти

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