Ми запроваджуємо найсильніші санкції проти рф – глава Єврокомісії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила, що санкції проти рф покликані занурити російську економіку у рецесію на десятиліття.

Про це повідомляє голова Єврокомісії під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Ми запроваджуємо найсильніші санкції проти рф, які занурять економіку росії у рецесію на десятиліття, і її індустрія позбуватиметься сучасних і критичних технологій", – сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий десятий пакет санкції проти росії в Європейському союзі хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, який заплановано на початок лютого. До цього списку має внести і білорусь за підтримку її режимом війни проти України.