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Ми збудували глобальну коаліцію і стоїмо з Україною проти путіна — Байден

08 лютого 2023, 09:57
Ми збудували глобальну коаліцію і стоїмо з Україною проти путіна — Байден
Президент США Джо Байден у промові "Про стан держави" назвав війну рф в Україні найбільшим тестом для світу і заявив, що Америка підтримуватиме українців стільки, скільки буде необхідно.

В своїй промові, яку транслював Голос Америки, байден заявив:

"Я говорив у цій палаті про брутальну війну Володимира Путіна проти України. Це було випробуванням для Америки, для всього світу. Чи ми будемо відстоювати найбільш основні принципи? Чи ми будемо відстоювати суверенітет, чи ми будемо відстоювати право людей жити вільними від тиранії? Чи ми будемо відстоювати захист демократії? Через один рік ми знаємо відповідь: так, ми будемо! І так, ми це зробили! Ми це зробили!”.

Він додав, що світу вдалось об’єднати НАТО і збудувати глобальну коаліцію. Байден заявив, що ми вистояли проти агресії Путіна: “Ми стоїмо з народом України. Ми будемо стояти з вами (українцями) стільки, скільки буде потрібно".

Коли мова зайшла про інфляцію як глобальну проблему, Байден сказав, що її причинами є пандемія і "несправедлива та жорстока війна путіна в Україні", яка призвела до перебоїв у постачанні та заблокувала вивезення зерна з України.
СШАвійнаПутінУкраїнаБайден

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