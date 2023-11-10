Ми знали, що війна з рф буде важкою і довгою – Столтенберг

Єнс Столтенберг наголосив, що тільки військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною і демократичною державою.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у Берліні, що країни Заходу завжди знали, що війна росії проти України буде складною, і закликав готуватися до того, що вона буде довгою.



Про це повідомляє DW.

"Ми знали, що росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій. Попри усе це, українці змогли досягти успіхів і звільнити більше територій", – сказав він.



За його словами, треба готуватися до довгого і складного шляху, оскільки війни за своєю природою непередбачувані.

За його словами, лише військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною й демократичною державою, і переконає російського диктатора володимира путіна, що він не зможе перемогти на полі бою.

"Те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою", – сказав Столтенберг.