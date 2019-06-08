Миколаївський суд почне перегляд справи про вбивство Оксани Макар

Центральний райсуд Миколаєва сьогодні, 6 серпня, почне розгляд скарги про перегляд вироку головному фігуранту справи про вбивство Оксани Макар Євгену Краснощоку, засудженому до довічного ув'язнення.

"У Центральному районному суді Миколаєва 6 серпня відбудеться розгляд клопотання Євгена Краснощока (справа Оксани Макар) про перегляд справи. Підстава - його заява про нібито застосування до нього насильницьких дій", - розповів Діденко, інформує "Укрінформ".

Розгляд клопотання було призначено на 28 травня, але суд відклали, щоб Краснощок міг отримати безкоштовного адвоката.

Раніше колегія суддів Центрального райсуду міста Миколаєва, розглянувши заяву засудженого про перегляд його справи у зв'язку з нововстановленими обставинами, постановила на період розгляду заяви перевести його з Новгород-Сіверської виправної колонії №31, де він відбуває покарання, до Миколаївського слідчого ізолятора.

Двоє інших фігурантів справи - Максим Присяжнюк і Артем Погосян - отримали 15 і 14 років в'язниці відповідно. Краснощок у своєму останньому слові перед оголошенням вироку сказав, що каятися або вибачатися перед родичами жертви не має наміру.

У 2013 році апеляційний суд розглянув їхні скарги і залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.