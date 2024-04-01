Минулого року медіабізнес Трампа втратив $58 мільйонів

За весь 2023 рік компанія Trump Media & Technology Group отримала всього $4,1 мільйона доходу.

Trump Media & Technology Group — компанія-власник соціальної мережі експрезидента США Дональда Трампа Truth Social — оголосила про втрату $58 мільйонів. Ця компанія займається всіма медіаактивами Трампа.

Про це пише Bloomberg.

За весь 2023 рік компанія Trump Media & Technology Group отримала всього $4,1 мільйона доходу. Водночас вартість компанії становить близько $7,5 мільярда, попри падіння акцій.

Документи Комісії з цінних паперів і бірж США підтверджують, що Дональд Трамп володіє 57% акцій, вартість яких становить близько $4,25 мільярда. Однак продати їх одразу він не може, тому йому не вдасться монетизувати акції та полегшити свою поточну фінансову кризу.

Дохід Trump Media у 2022 році був на рівні $50,5 мільйона.