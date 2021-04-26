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Минулого тижня компанії отримали ₴ 2,2 мільярда доступних кредитів - Мінфін

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди угоди про співробітництво за держпрограмою "5-7-9%" із 29-ма банками
Упродовж минулого тижня за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" було укладено 709 кредитних угод на 2,2 млрд грн.
Минулого тижня компанії отримали ₴ 2,2 мільярда доступних кредитів - Мінфін Фото: Економічна Правда

З  моменту старту програми уповноважені банки видали 14 368 кредитів загалом на 35,8 млрд грн., повідомляє "Укрінформ" Із них 15,654 млрд грн видані для рефінансування попередньо отриманих кредитів; 5,112 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі; 15,029 млрд грн - у якості антикризових кредитів.

Фото: Укрінформ

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди угоди про співробітництво за держпрограмою "5-7-9%" із 29-ма банками. Лідером серед них за кількістю укладених угод і виданих коштів є "ПриватБанк" (4 724 угоди на 3,457 млрд грн). Також у ТОП-10 за цими показниками входять: "Ощадбанк" (1 856 угод на 3,358 млрд грн); "Райффайзен Банк Аваль" (1 670 угод на 7,129 млрд грн); "Укргазбанк" (1 350 угод на 2,286 млрд грн); "ПУМБ" (919 угод на 4,158 млрд грн); "Кредобанк" (850 угод на 2,834 млрд грн); Банк "Львів" (793 угоди на 1,748 млрд грн); "Прокредит Банк" (680 угод на 2,928 млрд грн); "Креді Агріколь Банк" (548 угод на 2,850 млрд грн) та "Укрексімбанк" (276 угод на 1,297 млрд грн).

Нагадаємо, що вже 270 тисяч підприємців подали заявки на "карантинну" допомогу

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