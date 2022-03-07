Минулої ночі у російському Бєлгороді пролунала "серія гучних звуків"
Про це повідомила російська служба BBC із посиланням на місцеві ЗМІ та очевидців.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив "серію гучних звуків" у Бєлгороді. "Причини того, що відбулося, з'ясовуються. Імовірно, спрацювала ППО", - написав він.
Відомо про трьох постраждалих внаслідок пожежі у приватному будинку. За словами Гладкова потерпілих доставили до лікарні та надають допомогу.
Згодом губернатор області заявив заявив про 3 загиблих унаслідок "гучних звуків". За його словами, ще 4 людини поранені, з них двох доставили до лікарні. "Чоловік та дитина 10 років. Чоловік зараз перебуває у тяжкому стані", - заявив Гладков.
Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків та 34 приватних житлових будинків (із них 5 зруйновані повністю).
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