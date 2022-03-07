Минулої ночі у російському Бєлгороді пролунала "серія гучних звуків"

Губернатор області заявив, що внаслідок вибухів загинули та постраждали люди

У російському місті Бєлгород, що розташований поблизу кордону рф та України, у ніч проти 3 липня пролунали кілька вибухів.

Про це повідомила російська служба BBC із посиланням на місцеві ЗМІ та очевидців.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив "серію гучних звуків" у Бєлгороді. "Причини того, що відбулося, з'ясовуються. Імовірно, спрацювала ППО", - написав він.

Відомо про трьох постраждалих внаслідок пожежі у приватному будинку. За словами Гладкова потерпілих доставили до лікарні та надають допомогу.

Згодом губернатор області заявив заявив про 3 загиблих унаслідок "гучних звуків". За його словами, ще 4 людини поранені, з них двох доставили до лікарні. "Чоловік та дитина 10 років. Чоловік зараз перебуває у тяжкому стані", - заявив Гладков.

Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків та 34 приватних житлових будинків (із них 5 зруйновані повністю).