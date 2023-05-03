Мир можливий лише на умовах України – прем'єр Норвегії

Коли йдеться про мир, він має бути на умовах країни, яка зазнала нападу, переконаний Йонас Гар Стьоре.

Рано чи пізно війна закінчиться, і тоді мир має бути укладений на умовах країни, яка зазнала нападу, тобто України.

Про це прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив у Гельсінкі на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським та лідерами країн Північної Європи, передає Європейська правда.

"Я хочу підкреслити, що ця війна має завершитися. І агресор має її закінчити. Коли йдеться про мир, він має бути на умовах країни, яка зазнала нападу. Тому ми обговорювали формулу миру України, представлені 10 пунктів. Я вважаю, що це амбіційний план, і ми будемо вивчати кожний із цих 10 пунктів, щоб зрозуміти, в якому з них ми можемо зробити конкретний внесок", – сказав Стьоре.

Він зазначив, що зараз потрібно створити процес, у якому партнери України зможуть детально вивчити цей план та скоординувати спільні зусилля для його досягнення.

"Тому що цей мир не може лягати лише на ваші плечі, пане президент. Ми підтримуємо вас у захисті країни і ми підтримаємо вас у побудові миру. Це не тільки ваша битва, це питання важливе і для нас", – підкреслив Стьоре.