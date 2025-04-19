Мир в Україні неможливий без ясності від Трампа — The Times

Майже всі західні уряди розуміють, що російський диктатор владімір путін не хоче погоджуватися на будь-яке припинення вогню.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після зустрічі з європейськими союзниками в Парижі Велика Британія, Франція та Німеччина можуть "допомогти нам зрушити з мертвої точки" щодо переговорів про мир в Україні. Крім того, він наголосив, що після телефонної розмови з очільником МЗС рф Сергієм Лавровим США представили всім сторонам "контури міцного та тривалого миру".

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нарешті погодилася надати контроль над своїми корисними копалинами. Однак попри всі ці слова, мирна угода щодо війни в Україні не стала ближчою.

Про це пише The Times.

"Якщо вже на те пішло, то зараз вона загрузла в розгубленості Заходу, суперництві між учасниками переговорів, політичних зигзагах і зростаючому песимізмі та підозрілості в Києві. Не з'явилося жодних подробиць щодо того, чи зможуть європейці гарантувати припинення вогню, і якщо так, то яким чином. Відмова Вашингтона надати американські війська для підтримки європейських миротворців не змінилася", - аналізують у матеріалі.

Водночас рф лише збільшила свої безжальні атаки по українських містах, вбивши за останній час десятки мирних жителів та дітей (йдеться про такі міста, як Суми, Харків та Кривий Ріг).

"російські речники самовдоволено наполягають на тому, що вони готові до миру, водночас заздалегідь висуваючи умови, які рівнозначні фактичній капітуляції України, і звинувачуючи Київ у порушенні єдиної поки що досягнутої угоди, розпочавши атаки на російські енергетичні мережі", - наголошують у The Times.

У виданні додають, що майже всі західні уряди розуміють, що російський диктатор владімір путін не хоче погоджуватися на будь-яке припинення вогню. Наразі, як пише The Times, метою путіна є захоплення якомога більше території, аби тягнути час та збільшувати ілюзію Трампа про те, що він може якось домовитися з російським диктатором.

Проте навіть команда президента США втрачає терпіння. Зокрема держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа "не збирається продовжувати ці зусилля тижнями і місяцями поспіль". За його словами, США мають "інші пріоритети, на яких слід зосередитися".

"Тоді виникає питання: що робитимуть США, якщо Трамп залишиться "розлюченим" на путіна і дійде висновку, що той блокує угоду? Чи "візьме він пас", як сказав президент у п'ятницю, і переключить свою увагу на угоду з Іраном або на протистояння з Китаєм у тарифній війні? Українці побоюються саме цього. І вони не самотні. Союзники пана Трампа по НАТО також підозрюють, що Вашингтон просто скаже їм, що Україна - це проблема Європи, і вони повинні відповісти на виклик, витрачаючи більше коштів на власну оборону і на оборону України", - прогнозують в The Times.

Тому тепер прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, президенту Франції Еммануелю Макрону та новому канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу потрібна більш чітка позиція щодо врегулювання конфлікту в Україні, підкреслюють у виданні.

"Однак ця якість є недосяжною для адміністрації Трампа. Інституційний хаос позначився на запровадженні американських тарифів на решту світу, а пропозиції, які лунають з вуст президента з будь-яких питань, схоже, демонструють мало послідовності чи логіки, окрім примхливості. Миротворчість в Україні є нагальною і благородною справою. Але вона має бути пов'язана з реалістичною оцінкою російських амбіцій, обману, безжалісності та недобросовісності", - пояснюють у матеріалі.

У The Times підсумували, що союзники України повинні зробити більше для того, аби озброїти та підтримати нашу державу. Водночас ці країни мають використовувати всю дипломатію та інші засоби, аби переконати Трампа робити ті ж самі дії.