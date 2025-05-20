Мирна угода Трампа і путіна приречена – The Telegraph

Попри гучні заяви про прагнення до миру, телефонна розмова президента США Дональда Трампа з путіним не принесла жодного прориву.

"Президент чітко заявив, що Сполучені Штати не збираються здаватися. Ми хочемо побачити результати", – прокоментував віцепрезидент Джей Ді Венс.

Проте результатів майже не було. Трамп, за словами Венса, мав перевірити, чи москва справді зацікавлена в припиненні війни. Натомість єдина конкретика — обіцянка продовжувати переговори.

На своїй платформі Truth Social Трамп написав: "росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та, що ще важливіше, припинення війни". Ці слова викликали більше скепсису, ніж надії. Коментатори не приховували розчарування.

"Розмова Трампа і путіна ніколи не мала на меті призвести до дипломатичного прориву. Очікувати іншого було б щонайменше наївно, а вкрай по-ідіотськи", – зазначає ДеПетріс.

Сам Трамп, схоже, також дедалі більше усвідомлює провал своїх зусиль. Він не визнає цього відкрито, але все менше виглядає як людина, що контролює ситуацію.

Очікування, що Трамп виступить жорстко — висуне ультиматум кремлю, погрожуючи новими санкціями — не справдилися.