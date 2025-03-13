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Мирна угода Вірменії з Азербайджаном готова до підписання

13 березня 2025, 19:09
Мирна угода Вірменії з Азербайджаном готова до підписання
Єреван готовий до консультацій із Баку щодо термінів та місця підписання документа.
Вірменія прийняла пропозиції Азербайджану щодо двох останніх неузгоджених пунктів проєкту угоди про встановлення миру та міждержавних відносин.
 
Про це повідомило вірменське МЗС, передає "Радіо Свобода".
 
Вірменська сторона також запропонувала зробити спільну заяву про узгодження тексту мирної угоди та завершення переговорів.
 
Проте, за словами МЗС Вірменії, "офіційний Баку віддав перевагу односторонній заяві".
 
Вірменське зовнішньополітичне відомство підтвердило досягнення домовленостей щодо проєкту угоди та завершення переговорного процесу. Тепер мирна угода готова до підписання, Вірменія готова розпочати консультації з Азербайджаном щодо термінів та місця підписання документа.
 
Раніше глава МЗС Азербайджану оголосив, що робота над текстом угоди завершена, а Вірменія погодилася з двома останніми пунктами. 
 
Наступним кроком має стати виключення з Конституції Вірменії територіальних претензій до Азербайджану, а також розпуск Мінської групи та її залишків.

 

ВірменіяАзербайджанвійна в Україніросія окупанти

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