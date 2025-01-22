Мирна угода з Трампом сприятиме відновленню агресії росії – представник британської армії

Експерти також вважають, що росія буде ще сильнішою у разі можливого наступного конфлікту.

Обіцянка Дональда Трампа стати посередником у мирній угоді між Україною та росією дозволить кремлю відновити свої збройні сили й вступити у змову з "новою віссю агресорів" (до якої входять Китай, Іран й Північна Корея), припускає високопоставлений представник британської армії.

Генерал-лейтенант Майк Елвісс, командувач польової армії, попередив, що після припинення бойових дій розпочнуться перегони за відновленням бронетанкових сил для підготовки до наступної війни.

"Безсумнівно те, що як тільки в Україні замовкнуть гармати, відбудеться відродження росії й ще більша змова з новою віссю агресорів", — сказав він, виступаючи на Міжнародній конференції бронетехніки у Фарнборо.

Крім того, високопоставлені військові офіцери в Міністерстві оборони також вважають, що як тільки Трамп укладе мирну угоду, між росією і Заходом розпочнуться перегони за підготовку своїх армій до наступного конфлікту.

Існує також думка, що росія буде "набагато кращою наступного разу", оскільки її військові постійно адаптуються до ведення бойових дій, зазначив генерал-лейтенант Ральф Вуддіс, командувач корпусу швидкого реагування НАТО.

Генерал-майор Метью Ван Вагенен, заступник начальника штабу США з операцій і розвідки в європейській штаб-квартирі НАТО, сказав, що, на його думку, росія вже швидко відновлює свої сили й повернеться до рівня військового потенціалу, який був до 2022 року, "швидше, ніж ми думаємо".