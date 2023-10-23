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ПОЛІТИКА

Мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном відбудуться в Ірані – Reuters

23 жовтня 2023, 08:53
Мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном відбудуться в Ірані – Reuters
Стверджується, що на зустрічі також буде присутній міністр закордонних справ росії Сергій Лавров.

Тегеран прийме зустріч на якій представники Вірменії та Азербайджану за участі інших країн обговорять прогрес в досягненні мирної угоди.

Про це повідомляє  Reuters.

Міністри закордонних справ Ірану і Туреччини зустрінуться зі своїми колегами з Азербайджану та Вірменії в Тегерані у понеділок, 23 жовтня, щоб обговорити прогрес у досягненні мирної угоди між двома південнокавказькими сусідами.

Стверджується, що на зустрічі також буде присутній міністр закордонних справ росії Сергій Лавров.

Варто зазначити, що 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за за посередництва голови Європейської ради Шарля Мішеля затвердили дорожню карту з нормалізації відносин.

У вересні Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала. Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.

Згодом прем’єр-міністр Вірменії визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, включно з Нагірним Карабахом. 9 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий укласти мирну угоду з Єреваном.

При цьому повідомлялось, що Азербайджан може вторгнутися до Вірменії найближчими тижнями.

ІранВірменіяАзербайджанпереговори

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