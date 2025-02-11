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ПОЛІТИКА

Мирні переговори не завершать війну в Україні – Foreign Policy

11 лютого 2025, 21:58
Мирні переговори не завершать війну в Україні – Foreign Policy
Колаж "Сегодня"
У виданні резюмували, що суверенітет України буде під загрозою, поки путін керує росією. Жодні переговори не змусять диктатора відмовитися від своїх цілей.

Попри величезні втрати з обох сторін, Київ і vосква не збираються здаватися. Це говорить про те, що мирні переговори навряд чи приведуть до повного завершення бойових дій.

Про це пише Foreign Policy.

У виданні нагадали, що у 2014 році союзники України розраховували на те, що війни з росією вдасться уникнути. Сумнозвісні "Мінські угоди" призвели до того, що російський диктатор владімір путін вирішив вторгнутися в Україну 2022 року.

Сьогоднішній дипломатії доведеться прийняти істину. Вона полягає в тому, що росія залишається політично стабільною і військово-запеклою, попри ознаки економічних труднощів і військової втоми, підкреслили у виданні.

У зв'язку з цим президент США Дональд Трамп, який обіцяв якомога швидше закінчити війну в Україні, стикається з цілою низкою проблем. Одна з них полягає в тому, що Київ не обов'язково виконуватиме його накази, оскільки в України є свої збройні сили, своя оборонна промисловість і допомога європейських країн.

Проте головною перешкодою на шляху до успішних переговорів є сама росія, вважають у виданні. Річ у тім, що путіну вдалося затягнути війну довше, ніж очікував багато хто. Той факт, що рф вдалося вижити за таких обставин, переконав його в тому, що вторгнення в Україну має сенс.

Переговори про завершення війни в Україні під керівництвом США є гарною ідеєю, заявили у виданні. Проте американським переговірникам варто врахувати, що рішення путіна вторгнутися в Україну у 2022 році все ж послабило росію. Це визнає і російська еліта.

Крім того, путіну не вдасться завоювати Україну, впевнені у виданні. Україна все ще контролює близько 80% своєї території, попри те, що росія продовжує захоплювати українські землі.

Україна ослабла через війну, але у неї немає жодних причин і бажання здаватися, підкреслили у виданні. Українським політичним і соціальним структурам вдалося витримати неймовірний тиск.

У виданні резюмували, що суверенітет України буде під загрозою, поки путін керує росією. Жодні переговори не змусять диктатора відмовитися від своїх цілей.

Замість повного завершення війни переговори повинні мати скромнішу мету - знизити інтенсивність бойових дій. Щоб домогтися цього, США потрібно чинити тиск на росію.

війнаВладімір ПутінДональд Трамппереговори

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